السيد قنديل: 10% من موارد جامعة العاصمة مخصصة لدعم البحث العلمى.. خاص

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة،أن الجامعة تركز على البحث العلمي من خلال دعم الباحثين وربط البحث باحتياجات المجتمع، وتطوير الخطة البحثية لتشمل موضوعات حيوية وريادة الأعمال.

وقال الدكتور السيد قنديل خلال تصريحات لـ صدي البلد، إن الجامعة تعمل على توفير بيئة بحثية متكاملة من خلال المراكز البحثية والمختبرات المتخصصة، وتوثيق الروابط مع الجامعات والهيئات الدولية لتعزيز التعاون العلمي.



وأوضح قنديل، أن استراتيجية الجامعة تعمل على الانتقال بالبحث العلمي من مجرد النشر للحصول على ترقية، إلى بحث تطبيقي يخدم المجتمع ويعالج مشكلات حقيقية، لافتا إلى أنه لدعم هذا التوجه، تم تخصيص 10% من موارد الجامعة الذاتية لدعم البحث العلمي.

وعلى مستوى التعاون الدولي، بحثت الجامعة سبل تعزيز الشراكة الأكاديمية مع جامعة بوتسدام الألمانية، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون استثماري بين كلية الهندسة بالمطرية وشركة الشمس لإدارة ملعب الكلية، فضلًا عن تعاون بين كلية التربية وجمعية حماية البيئة لتعزيز الاستدامة وخدمة المجتمع.

