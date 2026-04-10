لإقصاء إيران.. واشنطن تضغط على إسرائيل لإعلان الهدنة في لبنان

تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار قبل محادثات الثلاثاء المقبل مع لبنان.

ومن المقرر أن يجري السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، اتصالاً هاتفياً هو الأول اليوم مع نظيرته اللبنانية، ندى حمادة معوض، تمهيداً لاجتماعهما المباشر في واشنطن لإجراء محادثات مباشرة حول وقف إطلاق نار طويل الأمد، ونزع سلاح حزب الله، وتطبيع العلاقات بين تل أبيب وبيروت، وفقاً لما ذكرته القناة الثانية عشرة العبرية.

وسيشارك مسؤول رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً في الاتصال الهاتفي اليوم، وكذلك في الاجتماع المباشر المقرر عقده يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وقبل اجتماع الثلاثاء، تضغط واشنطن وبيروت على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان، كدليل على جدية تل أبيب في التوصل إلى اتفاق.

وفي معرض عرضهم على إسرائيل، أكد المسؤولون الأمريكيون أن وقف إطلاق النار سيُصوَّر على أنه إنجاز للحكومة اللبنانية، وليس انتصاراً لإيران، التي كانت تطالب بهدنة مع الولايات المتحدة تشمل لبنان، دون جدوى.