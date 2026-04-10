اتفاق دائم أو انهيار كامل.. باكستان تدق ناقوس الخطر قبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الجمعة إن هذه المرحلة من المحادثات الأمريكية الإيرانية مصيرية، فإما أن تنجح أو تفشل في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن قيادة الولايات المتحدة وإيران تبدأ محادثات غدا في إسلام آباد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حذر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إيران من "التلاعب" بالولايات المتحدة، قبل مغادرته إلى باكستان لقيادة أولى محادثات السلام مع إيران يوم الجمعة، في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين بانتهاكات وقف إطلاق النار، مما يُهدد استقرار الهدنة الهشة.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي أنه يتوقع نتيجة إيجابية من المفاوضات، مُصرّاً على أن الولايات المتحدة ستُبادل إيران بالمثل سواءً دخلت المفاوضات بحسن نية أو "حاولت التلاعب بنا".

وأضاف أن فريق التفاوض يتلقى "توجيهات واضحة" من الرئيس ترامب.

وفرضت إجراءات أمنية مشددة على وسط إسلام آباد مع وصول الجنود لحراسة محيط أمني بطول ميلين، مع استمرار المفاوضات المُقررة يوم السبت.