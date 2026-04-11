سريعة ولذيذة.. طريقة عمل كيك الشوكولاته بالطاسة

الكيك بالشوكولاته من المخبوزات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكيك بطرق مختلفة ولذيذة.

وإليكم طريقة تحضير كيك الشوكولاته بالطاسة..

مقادير كيك الشوكولاته بالطاسة

1 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

2 ملعقة كبيرة كاكاو

بيضة

فانيليا

ربع كوب لبن

ربع كوب سكر

ربع كوب زيت

للصوص:

1 ملعقة كبيرة كاكاو

كوب إلا ربع لبن

ربع كوب سكر بودر

للوجه:

1 كوب حليب بودرة

كوب إلا ربع سكر بودرة

نصف كوب كاكاو خام

نصف كوب ماء ساخن تقريباً

1 علبة قشطة

طريقة تحضير كيك شوكولاته الطاسة

أخلطي مقادير الكيك وتوضع في طاسة وتغطى وتطهى على النار

ضعي مقادير الصوص على النار وتخلط جيدا ثم تترك لتبرد

تسقى بخليط الصوص الكيك بعد أن تطهى

أخلطي مقادير الوجه للحصول على صوص كريمي القوام

يضاف الصوص على الوجه

وتقدم كيك الطاسة