لقاء الوقد الإيراني بشريف..وعراقجي:ندخل المفاوضات وسط انعدام كامل للثقة في واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الموافقة على وقف إطلاق النار كأرضية لوقف الحرب والتعويض عن خسائرنا ومحاسبة المعتدين قرار مسؤول.

ذكر عراقجي: إيران تدخل المفاوضات وسط انعدام كامل للثقة بسبب عدم التزام واشنطن بعهودها وخيانتها للدبلوماسية.

فيما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي أكد باتصال مع نظيره الألماني ضرورة وقف هجمات إسرائيل على لبنانز

وذكر التلفزيون الإيراني أن الوفد برئاسة قاليباف يجتمع برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد وستحدد تفاصيل الاجتماع الإيراني الأمريكي بعد اللقاء.

قال نائب الرئيس الإيراني إنه إذا تفاوضنا مع من يمثلون سياسة أمريكا أولا وليس إسرائيل أولا فقد نتوصل إلى اتفاق حيث أننا مضطرون للدفاع عن أنفسنا بقوة أكبر من الماضي والعالم سيتحمل تكاليف أكبر.



