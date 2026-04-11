وفدا إيران وأمريكا سيجتمعان مع رئيس وزراء باكستان قبل بدء المحادثات

كشفت وكالة تسنيم أن وفدا إيران وأمريكا سيجتمعان بشكل منفصل مع رئيس وزراء باكستان ثم ستبدأ المحادثات، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وقال محللون إن الضربة القوية التي تلقاها إنتاج النفط العالمي نتيجة الحرب في إيران مرجح أن تدفع سوق النفط إلى عجز في الإمدادات خلال العام الجاري، في تحول واضح عن توقعات سابقة كانت تشير إلى فائض مريح في المعروض.



وأدى الصراع الذي اندلع بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران إلى توقف فعلي للتدفقات عبر مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي، كما أسهمت الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتراجع الإنتاج في زيادة الضغوط على الإمدادات العالمية.



وبحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، توقع ثمانية محللين أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض بمتوسط يصل إلى نحو 750 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى فائض قدره 1.63 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بزيادة إنتاج تحالف «أوبك+» إلى جانب إنتاج قوي من دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل وجيانا.



وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الحرب تسببت في تقليص الإمدادات بنحو 11 مليون برميل يوميًا حتى نهاية مارس، فيما قدّر بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة حديثة أن السوق فقدت فعليًا نحو 9 ملايين برميل يوميًا من الإمدادات.



