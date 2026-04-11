بالقوة الضاربة .. تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الجولة الثانية من مجموعة المنافسة على لقب الدوري



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - چاستيس آرثر.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - محمد رضا بوبو - أيمن موكا.

خط الهجوم: ماثيو أوجور.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - أحمد عابدين - محمد المغربي - حسين السيد - كريم نيدفيد -زياد الشيات -محمد صادق - محمد عبد الله - إبراهيم محمد .