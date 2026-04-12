محافظ الوادي الجديد تتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية المعصرة

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ، اليوم ، بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية المعصرة بمركز الداخلة، ضمن جولتها الميدانية الموسعة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، و جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة فريال عمر رئيس قطاع الوادي الجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

واستعرضت المحافظ كفاءة التشغيل بالمحطة التي تخدم قريتي المعصرة وأسمنت، واطلعت على مؤشرات الأداء والتحديات القائمة، موجهةً بإعداد خطة زمنية لإدراج المحطة ضمن أعمال الإحلال والتجديد، مع دراسة تدعيمها بوحدات رفع إضافية بما يضمن استقرار التشغيل وزيادة عدد ساعات العمل. كما أكدت على ضرورة التوسع في تطبيق منظومة إعادة استخدام المياه المعالجة وتعظيم الاستفادة منها في الأغراض التنموية.