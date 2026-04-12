محافظ الوادي الجديد تتفقد مواقع مقترحة لإقامة مكتبة مصر و صيدلية الإسعاف

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عددًا من المواقع المقترحة لإقامة فرع لمكتبة مصر العامة وفرع لصيدلية الإسعاف المصرية بمركز الداخلة، وذلك ضمن جولتها الميدانية بالمركز؛ للاستفادة من الأصول غير المستغلة وتعزيز كفاءة المشروعات الخدمية، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، وجهاد متولى رئيس المركز ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستعرضت المحافظ البدائل المتاحة لاختيار أنسب المواقع لإقامة مشروع مكتبة مصر العامة، بما يدعم التوسع في الخدمات الثقافية والتنويرية ويعزز دورها كمراكز إشعاع معرفي تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تفقد مواقع مقترحة لإنشاء صيدلية إسعاف لتوفير خدمات دوائية عاجلة وميسرة للمواطنين على مدار الساعة. موجهةً بإجراء دراسة متكاملة لاختيار المواقع الأكثر ملاءمة من حيث الكثافة السكانية وسهولة الوصول.