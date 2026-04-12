قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تناول هذه الأطعمة يحافظ على صحة القلب.. فما هي؟

هاجر هانئ

لم يعد الحفاظ على صحة القلب خيارًا، بل ضرورة حتمية. تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، لذا فإن ما تتناوله من طعام له أهمية بالغة في الحفاظ على صحة قلبك. لكن الخبر السار هو أن إجراء بعض التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي اليومي يُمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 أطعمة ضرورية لصحة القلب 

 

إليك بعض الأطعمة الخمسة التي يُوصي بها الخبراء، والتي يجب عليك إضافتها إلى وجباتك اليومية لتحسين صحة قلبك:

-الخضراوات الورقية
يُعدّ السبانخ والكرنب والبروكلي أمثلة على الخضراوات الورقية الغنية بالفيتامينات والمعادن والنترات، التي تُساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية. كما تُساهم هذه الخضراوات في خفض ضغط الدم، والحفاظ على مرونة الشرايين، وتحسين تدفق الدم. وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الخضراوات الغنية بالنترات يُمكنهم تقليل احتمالية إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 12 و26%، وهي نسبة كبيرة جدًا.

طريقة الاستخدام : لتحقيق أقصى استفادة، أضف السبانخ إلى العصائر أو قم بقلي الخضراوات الخضراء باستخدام زيت الزيتون.

-السمك الدهني
يُعدّ سمك السلمون والماكريل والسردين من الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، وهي أحماض ضرورية لصحة القلب. وقد ثبت أن تناول الأسماك بانتظام قد يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى قصور القلب. كما أنها تُحارب الالتهابات، وتُخفض مستويات الدهون الثلاثية، وتُساعد على استقرار نبضات القلب.

طريقة الاستخدام : يجب ألا تتناول أكثر من 2 إلى 3 حصص أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

-الحبوب الكاملة
الشوفان والأرز البني والكينوا من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تُخفّض مستويات الكوليسترول الضار (LDL). تناول حصة أو حصتين يوميًا من الحبوب الكاملة يُمكن أن يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 20%. كما أنها تُساهم في استقرار مستويات الكوليسترول وتحسين مستوى السكر في الدم، وتُعزّز صحة القلب على المدى الطويل.

طريقة تناوله : يمكنك استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني أو بدء الصباح بتناول دقيق الشوفان لملاحظة الفرق.

-المكسرات والبذور
بذور الكتان واللوز وبذور الشيا والجوز غنية بالدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.

تشير الأبحاث إلى أن تناول المكسرات بانتظام قد يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وينظم مستوى الكوليسترول. فهي تساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، وتوفر الدهون الصحية، وتخفف الالتهابات.

طريقة تناوله: تناول حفنة صغيرة يومياً، ولكن تجنب الأنواع المملحة أو المقلية.

-التوت
يحتوي التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر على أصباغ غنية بالأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تحمي القلب. كما يرتبط تناولها بانتظام بانخفاض الالتهابات وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

طريقة الاستخدام: صب التوت على الزبادي أو دقيق الشوفان أو في عصير الفاكهة للحصول على نتيجة سهلة.

المصدر:timesnownews

القلب أمراض القلب الخضراوات الورقية السبانخ

حميد الشاعري
تامر حسني
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
