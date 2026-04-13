الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

خمسة طرق صحية لشرب القهوة بأقصى فائدة

هاجر هانئ

يُعدّ القهوة من أكثر المشروبات شعبيةً في العالم، حيث يتناولها معظم الأشخاص إما للاستيقاظ صباحًا أو للحفاظ على طاقتهم طوال اليوم. مع ذلك، ووفقًا للخبراء، فإنّ القهوة أكثر من مجرد مشروب صباحي منعش، فهي مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب، وعمليات الأيض، وحتى وظائف الدماغ. ولكنّ السرّ يكمن في طريقة تحضيرها. فالتغييرات البسيطة في طريقة التحضير والمكونات كفيلة بتحويل فنجان قهوتك من مشروب حلو إلى مُعزّز حقيقي للصحة.

 طرق صحية لشرب القهوة

إليكم أفضل الطرق الصحية لشرب القهوة مع تحقيق أقصى استفادة من فوائدها:

قهوة سوداء سادة
إنها الطريقة الأمثل للاستمتاع بالقهوة - بدون سكر أو كريمة. القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك، الذي قد يساعد في تقليل الالتهابات، ودعم تنظيم مستوى السكر في الدم، وتحسين صحة القلب. كما أنها خالية من السعرات الحرارية، مما يجعلها مثالية للتحكم في الوزن. فقط تجنب الإفراط في تناولها، خاصةً في وقت متأخر من اليوم، لتجنب اضطرابات النوم.

أضيفي القرفة أو الهيل
حسّن مذاق قهوتك بإضافة رشة من القرفة أو الهيل لمزيد من النكهة والفوائد الصحية. يعتقد الخبراء:

يساعد القرفة على تنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهابات
يساعد الهيل على دعم عملية الهضم ويوفر مضادات الأكسدة
بل إن هذه التوابل يمكن أن تعزز الفوائد الطبيعية للقهوة - وهو فوز بسيط ولذيذ.

استخدام النكهات الطبيعية
تجنّب الشراب المُحلّى واستخدم مستخلصات طبيعية مثل الفانيليا أو اللوز. فهي تُضفي حلاوة خفيفة دون سعرات حرارية أو سكر إضافي، مما يُساعدك على تقليل استهلاكك للسكر، وتجنّب ارتفاعات نسبة السكر في الدم، والحفاظ على قهوتك نقية وصحية.

يمكنك أيضًا استخدام المحليات الطبيعية مثل ستيفيا أو فاكهة الراهب إذا لزم الأمر.

امزج الكاكاو غير المحلى
هل ترغب في موكا صحية؟ أضف مسحوق الكاكاو غير المحلى إلى قهوتك. الكاكاو غني بالفلافانولات، التي تدعم صحة القلب، وتحسن المزاج، وتعزز مستويات مضادات الأكسدة. ولمزيد من النكهة، يمكنك أيضاً مزج الكاكاو مع القرفة أو الفانيليا، وهي إضافة لذيذة ومغذية.

أضف البروتين أو الكولاجين
يمكنكِ أيضاً تحويل قهوتكِ إلى مشروبٍ وظيفي بإضافة البروتين أو الكولاجين. فبينما يُساعد مسحوق البروتين على الشعور بالشبع وتعافي العضلات، يُعزز الكولاجين صحة الجلد والمفاصل والصحة العامة. امزجي ذلك مع الكافيين الموجود في القهوة، وستحصلين على مشروبٍ مُغذٍّ يُساعدكِ على بدء يومكِ بنشاط.

يمكن لهذا المزيج أن يساهم في استقرار مستويات الطاقة ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول - وهو مثالي للصباحات المزدحمة.

اختر دائمًا طريقة التخمير المناسبة
تؤثر طريقة تحضير القهوة على فوائدها الصحية، يعتقد الخبراء أن القهوة المفلترة قد تقلل من المركبات التي تؤثر على الكوليسترول، بينما تحتفظ القهوة المحضرة بالضغط الفرنسي أو القهوة التركية بمزيد من الزيوت الطبيعية ومضادات الأكسدة.

اختر بناءً على أهدافك الصحية، ولكن تأكد من تجنب الخلطات الفورية المعالجة بشكل مفرط والتي تحتوي على إضافات.

