نشأت الديهي: تهنئة الرئيس السيسي بعيد القيامة تجسد وحدة المصريين

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، أبناء الطوائف المسيحية والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالخير والسعادة والأمن والاستقرار.



طبيعة المجتمع المصري

وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إلى مشاركته في بعض الاحتفالات بهذه المناسبة، لافتًا إلى أن أجواء المحبة والتآخي تعكس طبيعة المجتمع المصري القائم على الوحدة الوطنية. كما أشاد بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد عبر حساباته الرسمية أن مصر ستظل نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع أبنائها.

روح الترابط بين المصريين

كما نوه بتهنئة السيدة انتصار السيسي لأبناء الشعب المصري، معتبرًا أن هذه الرسائل تعزز روح الترابط بين المصريين في مختلف المناسبات.



وأكد الديهي أن مصر ستظل داعمة لأشقائها العرب، مشددًا على أن العلاقات المصرية العربية راسخة ولا تقبل المزايدة، وأن الدولة المصرية بمؤسساتها كافة تقف صفًا واحدًا في دعم القضايا العربية.



وأضاف أن البعض أخطأ في قراءة طبيعة هذه العلاقات، وحاول استغلال الأوضاع لإثارة الجدل، إلا أن الواقع يؤكد قوة الروابط الأخوية بين مصر ومحيطها العربي، مؤكدًا أن هذه العلاقات ستبقى ثابتة رغم أي محاولات للتشكيك.



واختتم حديثه بالدعاء أن يعم السلام والاستقرار المنطقة بأكملها، وأن تظل مصر واحة للأمن والأمان، ونموذجًا في التماسك والوحدة.