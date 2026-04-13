اعرفها قبل ما تنزل تشتري.. أسعار الفسيخ والرنجة في يوم شم النسيم

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الرنجة والفسيخ، اليوم الإثنين، خلال الاحتفال بشم النسيم.

أسعار الرنجة والفسيخ:

وقال أحد التجار، إن أسعار الفسيخ والرنجة ترتفع فى مثل هذا الوقت من 15 إلى 20%.

وأضاف: “سعر الفسيخ الطوبارة يقل عن الفسيخ البوري حوالي من 70 إلى 80 جنيها، وكيلو الفسيخ البوري يبدأ بحوالي 500 جنيها، وسعر الرنجة الهولندي تبدأ أسعارها من 200 جنيها”.

وتابع: “السردين البلدي ب200 جنيها للكيلو، والبطارخ ب400 جنيها للكيلو، وأكثر الأنواع إقبالا الرنجة والفسيخ”.