قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا ترفض الانضمام إلى حصار ترامب لمضيق هرمز مع توقعات بارتفاع أسعار النفط
الانتهاء من أعمال تطوير قاعة الخبيئة بمتحف الأقصر تمهيدًا لافتتاحها قريبًا
توم واريك: وقف الضربات الجوية مرتبط باستجابة إيران للمقترحات الأمريكية
انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين
تيسيرًا على المستثمرين.. وزير الصناعة يعيد تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تحسين كفاءة الاستثمارات وتطوير آليات التمويل لدعم الاقتصاد
صندوق النقد: تراجع الأسعار العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب سيستغرق وقتا
خبير لوائح: ليس من حق سيد عبدالحفيظ حضور جلسة استماع حكام الفيديو
أيقونة البهجة.. ناقد فني يكشف أبرز محطات إسعاد يونس الفنية
المتطرف سموتريتش يدعو للعدوان عن إيران وإنهاء قدراتها النووية
يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
ناصر عباس: اسمي جاء ضمن خطاب تفويض من الأهلي لحضور جلسة استماع حكام الفار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شم النسيم بدون مخاطر.. "البيطري بسوهاج" يضع روشتة آمنة لتناول الرنجة والفسيخ

مدير عام الطب البيطري بسوهاج
مدير عام الطب البيطري بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، قدم الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، روشتة متكاملة للمواطنين للاحتفال بشم النسيم بشكل آمن، بعيدًا عن أي أضرار صحية قد تنتج عن تناول الأسماك المملحة، مؤكدًا أن الالتزام ببعض التعليمات البسيطة كفيل بتجنب حالات التسمم.

وأوضح "حمدي" أن اختيار نوع السمك المملح يلعب دورًا كبيرًا في تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أن "الملوحة" تعد الأكثر أمانًا، تليها "الرنجة"، بينما يأتي "الفسيخ" في المرتبة الأخيرة، نظرًا لحساسيته الشديدة لطرق الحفظ والتصنيع.

الطب البيطري بسوهاج يضع روشتة أمان للمواطنين بشم النسيم

وأشار إلى أهمية التأكد من حفظ الفسيخ داخل الثلاجة أثناء الشراء، مع تجنب المنتجات مجهولة المصدر، مؤكدًا أن سوء التخزين قد يحول هذه الأطعمة إلى مصدر خطر على الصحة.

وفيما يتعلق بالرنجة، شدد على ضرورة شرائها مجمدة، ثم تعريضها لحرارة النار بشكل جيد قبل تناولها، لضمان القضاء على أي بكتيريا أو ميكروبات ضارة.

وحذر من تناول المشروبات الباردة عقب هذه الوجبات، موضحًا أنها قد تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي، ويفضل استبدالها بمشروبات دافئة مثل الشاي أو الينسون أو الكركديه.

كما نصح بضرورة تناول الخضروات الورقية، مثل الجرجير والخس والبقدونس والبصل الأخضر، إلى جانب هذه الأطعمة، لما لها من فوائد في تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى الإكثار من شرب المياه، وتناول الفاكهة بعد الأكل مثل الموز أو البرتقال أو الكنتالوب.

واختتم تصريحاته بتوجيه التهنئة للمواطنين بمناسبة شم النسيم، متمنيًا لهم دوام الصحة والسلامة، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإرشادات يضمن احتفالًا آمنًا.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج الطب البيطري بسوهاج الطب البيطري شم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

هل الميت يُعذَّب في قبره

هل الميت يُعذَّب في قبره إذا كان عليه ديون؟.. أمين الإفتاء يجيب

أرشيفية

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

أرشيفية

سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل تعيد «لمسة الهواتف» لأندرويد بميزة Tap to Share

أرشيفية

أنهت حياتها في لحظة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل خفية بواقعة سيدة سموحة

الكانتلوب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكنتالوب؟

بالصور

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورا

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا

بشرى سارة.. تسلا تخطط لإنتاج سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

بعد اختراق 100 ألف سيارة.. تسلا تتخذ قرارا صارما

تسلا
تسلا
تسلا

شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورا

فى شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورًا
فى شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورًا
فى شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد