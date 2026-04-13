شم النسيم بدون مخاطر.. "البيطري بسوهاج" يضع روشتة آمنة لتناول الرنجة والفسيخ

في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، قدم الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، روشتة متكاملة للمواطنين للاحتفال بشم النسيم بشكل آمن، بعيدًا عن أي أضرار صحية قد تنتج عن تناول الأسماك المملحة، مؤكدًا أن الالتزام ببعض التعليمات البسيطة كفيل بتجنب حالات التسمم.

وأوضح "حمدي" أن اختيار نوع السمك المملح يلعب دورًا كبيرًا في تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أن "الملوحة" تعد الأكثر أمانًا، تليها "الرنجة"، بينما يأتي "الفسيخ" في المرتبة الأخيرة، نظرًا لحساسيته الشديدة لطرق الحفظ والتصنيع.

الطب البيطري بسوهاج يضع روشتة أمان للمواطنين بشم النسيم

وأشار إلى أهمية التأكد من حفظ الفسيخ داخل الثلاجة أثناء الشراء، مع تجنب المنتجات مجهولة المصدر، مؤكدًا أن سوء التخزين قد يحول هذه الأطعمة إلى مصدر خطر على الصحة.

وفيما يتعلق بالرنجة، شدد على ضرورة شرائها مجمدة، ثم تعريضها لحرارة النار بشكل جيد قبل تناولها، لضمان القضاء على أي بكتيريا أو ميكروبات ضارة.

وحذر من تناول المشروبات الباردة عقب هذه الوجبات، موضحًا أنها قد تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي، ويفضل استبدالها بمشروبات دافئة مثل الشاي أو الينسون أو الكركديه.

كما نصح بضرورة تناول الخضروات الورقية، مثل الجرجير والخس والبقدونس والبصل الأخضر، إلى جانب هذه الأطعمة، لما لها من فوائد في تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى الإكثار من شرب المياه، وتناول الفاكهة بعد الأكل مثل الموز أو البرتقال أو الكنتالوب.

واختتم تصريحاته بتوجيه التهنئة للمواطنين بمناسبة شم النسيم، متمنيًا لهم دوام الصحة والسلامة، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإرشادات يضمن احتفالًا آمنًا.