تخصيص قطعة أرض لإقامة « شلتر » لإيواء الكلاب الضالة بالإسماعيلية

كشف النائب موسي خالد عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، عن تخصيص قطعة أرض لإقامة « شلتر » لإيواء الكلاب الضالة خلف مستشفى الحميات، في إطار الجهود المبذولة لحماية الأسرة بالإسماعيلية.

وأوضح النائب موسي خالد، تفاصيل اللقاء المثمر الذي جمعه مع محافظ الإسماعيلية لمناقشة عدد من الملفات، في إطار الحرص على متابعة مشكلات المواطنين والعمل على إيجاد حلول جادة لها.

حيث التقى اليوم ، موسى خالد موسى ، اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز المشكلات وعلى رأسها أزمة التراخيص الخاصة بالمحلات والأكشاك حيث تم بحث الأضرار الناتجة عنها وسبل معالجتها، وأكد السيد المحافظ أنه يعمل بكل جد من أجل الصالح العام، وأن خدمة المواطنين تأتي على رأس أولوياته.

كما تناول اللقاء مشكلة فتح باب المقابر بمنطقة الشهداء ، حيث أوضح المحافظ أنه جارٍ العمل على هذا الملف مع التوجه نحو فتح باب أوسع بعيدًا عن الكتلة السكنية الضيقة وذلك في أقرب وقت ممكن تخفيفًا لمعاناة المواطنين.

وفي سياق آخر أعلن اللواء أركان حرب عن تخصيص منطقة واسعة خلف مستشفى الحميات لإنشاء “شيلتر” مخصص للكلاب في خطوة تهدف إلى التعامل الحضاري مع هذه الظاهرة .

وفي ختام اللقاء رحب المحافظ بزيارة النائب مؤكدًا حرصه على التعاون المستمر مع أعضاء مجلس النواب والعمل المشترك من أجل حل كافة المشكلات التي تهم المواطنين في إطار خدمة الوطن وتحقيق الصالح العام.