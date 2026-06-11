نقيب التمريض تشارك في امتحانات البورد العربي لتخصص الطوارئ والكوارث

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في أعمال الامتحان العملي النهائي (OSCE) لتخصص تمريض الطوارئ والكوارث، والذي نظمه المجلس العربي لاختصاصات التمريض والقبالة بجامعة العاصمة "حلوان" سابقًا، في إطار جهود المجلس للارتقاء بمستوى الكوادر التمريضية العربية وتعزيز جودة التعليم والتدريب التخصصي في مجالات التمريض المختلفة.

وجاءت مشاركة نقيب التمريض ضمن لجنة الامتحان التي ضمت نخبة من القيادات والخبراء في مجال التمريض والقبالة من عدد من الدول العربية، تحت إشراف الدكتورة ميرنا أبي عبدالله ضومط من الجمهورية اللبنانية، رئيس المجلس العلمي للتمريض والقبالة، وعضوية الدكتورة عائشة بنت سالم المعمري من سلطنة عُمان، رئيسة لجنة القياس والتقويم، الدكتورة صباح حسن لملوم، عميد كلية التمريض بجامعة عمر المختار ورئيس اللجنة العليا لكليات التمريض بالجامعات الليبية وعضو لجنة القياس والامتحانات بالبورد العربي، إلى جانب الدكتورة نجاة دويكات مدير عام التمريض بوزارة الصحة الفلسطينية، وإسعاف زكار أمينة سر اختصاصات التمريض والقبالة بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وشهد الامتحان مشاركة عدد من الدارسين والمرشحين للحصول على شهادة البورد العربي في تخصص تمريض الطوارئ والكوارث، من بينهم متدربون من جامعة المنصورة، بالإضافة إلى أحد المتدربين من مركز مصراتة الطبي بدولة ليبيا، حيث تم تقييم المهارات العملية والسريرية للمتقدمين وفق أحدث المعايير العلمية المعتمدة في برامج البورد العربي.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن امتحانات البورد العربي تمثل إحدى أهم الأدوات الداعمة لتطوير التعليم التمريضي التخصصي في المنطقة العربية، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ والكوارث وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة المهنية.

وأشارت إلى أن تخصص تمريض الطوارئ والكوارث يعد من التخصصات الحيوية التي تتطلب إعدادًا علميًا وعمليًا متقدمًا، في ظل ضرورة توافر كوادر تمريضية قادرة على الاستجابة السريعة والتعامل بكفاءة مع مختلف الحالات الطارئة.

وثمنت الدكتورة كوثر محمود جهود المجلس العربي لاختصاصات التمريض والقبالة في دعم برامج التعليم المستمر والتخصصات الدقيقة، مؤكدة أهمية التوسع في برامج البورد العربي بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر التمريضية العربية وتأهيلها وفق أحدث الممارسات والمعايير المهنية العالمية.