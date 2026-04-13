تزامنا مع أعياد الربيع..حملات رقابية في المحافظات لضبط الأسواق

كثفت المحافظات من الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.

المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وتوافرها للمواطنين، تواصل مديرية التموين جهودها المكثفة لضبط المنظومة التموينية، تزامنًا مع أعياد الربيع.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن المديرية نفذت حملات رقابية موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 236 مخالفة متنوعة، شملت 182 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتجميع وتصرف في الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 47 محضرًا، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشملت الحملات تحرير محضرين في مجال المواد البترولية، أحدهما لإدارة محطة وقود بدون ترخيص، وآخر لعدم انتظام استلام الحصة المقررة، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر ضد بدالين تموينيين ومنافذ صرف السلع لارتكاب مخالفات متنوعة.

الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وكيل وزارة التموين والطب البيطري والصحة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومختلف الجهات التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع تصنيع الأسماك المدخنة والمملحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية شنت إدارات التموين والطب البيطري والصحة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء حملات تفتيشية موسعة علي مدار الأيام الماضية في إطار الاستعدادات لأعياد الربيع وشم النسيم والتي تشهد تزايداً في القوي الشرائية للأسماك المملحة والمدخنة، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من ١٦ طنًا و٢٦٩ كجم من الأسماك المملحة والمدخنة "الفسيخ والرنجة" مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أكد محافظ الشرقية، أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إعدام الكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد المحافظ على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو تداول منتجات غير مطابقة للإشتراطات الصحية، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق على مدار الساعة.

أسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية ، والإدارات الفرعية التابعة لها بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق تداول الأسماك المملحة من المخازن وأماكن التجهيز ومحلات العرض والبيع بمناسبة عيد شم النسيم بهدف الوقوف ميدانياً على إلتزام أصحاب هذه الأنشطة بالقوانين والقرارات التموينية الخاصة بالإعلان عن الأسعار، ومنع أى مغالاة غير مبررة، مع مراعاة سلامة وجودة المنتجات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

قامت مديرية التموين تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتكثيف الحملات على أماكن تداول الأسماك المملحة ، والتنبية المشدد بضرورة الإلتزام الكامل بالضوابط والقرارات الخاصة بتداولها ، مع التأكيد على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وتم رصد وتحرير عدد من المخالفات أثناء المرور على 24 منشآة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادات صحية وبيع سلع منتهية الصلاحية ، وتم إعدام كمية 120 كجم أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمعرفة مفتشى الأغذية.

وتم التحفظ على المضبوطات بمقر مديرية التموين والتجارة الداخلية وذلك لحين ورود قرار النيابة العامة بشأنها ، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات من خلال العرض على السيد وكيل النائب العام المختص للنظر والإطلاع ، والتوجيه بما يلزم إتخاذه.