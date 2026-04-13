لو الفيزا اتسحبت.. خطوات استعادة البطاقة من ماكينة ATM
بالصور | الصقار : الوفد في طريقه ليصبح أول حزب رقمي بمصر
أنشطة ترفيهية في شم النسيم.. إقبال كبير على فعاليات الشباب والرياضة بالقناطر الخيرية
تواصل تدفق شحنات الترانزيت من الرورو بميناء دمياط إلى الخليج | صور
الجو ربيع.. حدائق نمرة 6 بالإسماعيلية قبلة الزوار في احتفالات شم النسيم
مخطط إسرائيلي لبناء كنيس يهودي داخل ساحات المسجد الأقصى
صدمة تقلب الموازين في الزمالك قبل إياب بلوزداد
الصلاة في المواصلات .. فتوى تحسم الأمر بعد تساؤلات جماهيرية
دا كلام الدكاترة | تطور مفاجئ في حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية .. خاص
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة الاختلاس طبقا للقانون
نتنياهو: نعمل على إنشاء حزام أمني بجنوب لبنان وندعم الحصار الأمريكي لإيران
الزمالك يطارد المستحيل .. وثنائية تاريخية على بعد لحظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل دورة 2026 لجائزة رجائي عطية التشجيعية لشباب المحامين

رجائي عطية
رجائي عطية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت رابطة محبي رجائي عطية للفكر والدراسات القانونية، عن تفاصيل الدورة الجديدة من جائزة رجائي عطية التشجيعية السنوية لشباب المحامين لعام 2026، والتي تُعد إحدى المبادرات القانونية الهادفة إلى دعم الإبداع المهني وترسيخ قيم التميز في العمل القانوني بين شباب المحامين.

وتُمنح الجائزة سنويًا في مجالات فنون المرافعة الكتابية والشفاهية، وتشمل أربعة فروع رئيسية هي: الترافع أمام المحاكم الجنائية، والمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، ومحاكم القضاء الإداري، بما يعكس تنوع التطبيقات العملية للممارسة القانونية.

وبحسب الإعلان الذي يتم بالتعاون مع مجموعة سعودي القانونية ، تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 160 ألف جنيه مصري، موزعة على الفروع الأربعة، بواقع 25 ألف جنيه للجائزة الأولى، و10 آلاف جنيه للجائزة الثانية، و5 آلاف جنيه للجائزة الثالثة لكل فرع.

وتعتمد آلية التقدم على تسجيل بيانات المتسابقين عبر رابط إلكتروني تخصصه اللجنة المنظمة، على أن تُطرح أربعة نماذج لمنازعات قضائية تمثل مجالات الجائزة، ويُتاح للمتقدمين اختيار أحدها وإعداد خطة دفاع أو صحيفة دعوى أو مذكرة دفاع وفق الضوابط المحددة، مع إتاحة تمثيل أي طرف من أطراف الخصومة.

كما يشترط التقدم أن يكون المتسابق من المحامين المشتغلين المقيدين بنقابة المحامين، وألا يزيد عمره عن 45 عامًا وقت غلق باب التقديم، مع الالتزام بالأصالة والابتكار في الأعمال المقدمة، بما يعكس إضافة قانونية ذات قيمة تطبيقية.

وتشمل مراحل التقييم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية من الأعمال إلى مقر مجموعة سعودي القانونية بالمهندسين، على أن تخضع جميع المشاركات لمعايير دقيقة تشمل سلامة التأصيل القانوني، وقوة البناء المنطقي، والإبداع في العرض، والإلمام بالجوانب التطبيقية، إلى جانب تقييم المرافعة الشفاهية أمام لجنة التحكيم.

وتتولى تقييم الأعمال لجنة تحكيم تضم نخبة من شيوخ المحامين والقامات القانونية والقضائية، على أن يُعلن عن تشكيلها لاحقًا.

ووفق الجدول الزمني المعلن، يتم فتح باب التسجيل وإعلان النماذج المختارة خلال اللقاء القانوني الشهري في مايو 2026، على أن يستمر استقبال المشاركات حتى نهاية أغسطس من العام نفسه، فيما تُعلن القائمة النهائية للمرشحين خلال سبتمبر 2026، ويُقام حفل إعلان الفائزين خلال أكتوبر 2026 مع انطلاق الموسم القضائي الجديد.

وأكد مجلس أمناء الجائزة أن لها الحق في نشر الأعمال المتميزة والاستفادة منها علميًا مع حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحابها، مع اعتبار التقدم للجائزة إقرارًا بالالتزام بكافة الشروط المنظمة، ومنح اللجنة حق تفسير الضوابط واتخاذ ما يلزم لضمان سير المنافسة.

وتُعد الجائزة إحدى المبادرات المستمرة لتكريم اسم الفقيه الراحل رجائي عطية، ودعم جيل جديد من المحامين القادرين على تطوير أدواتهم المهنية والفكرية في مختلف مجالات التقاضي.

رابطة محبي رجائي عطية رجائي عطية جائزة رجائي عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

أرشيفية

كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي

ترشيحاتنا

أسعار البنزين والسولار اليوم 12 أبريل 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 12 أبريل 2026 في مصر

أرتميس 2

بعد أرتميس 2.. القمر يكشف ألوان خفية بين الأخضر والبني لم ترها البشرية من قبل| ما القصة؟

أسعار الهواتف

اتجاه لتغيير أسعار الهواتف والأجهزة الإلكترونية عالميا .. ما السبب؟

بالصور

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود

أندرس دانييلسن لي من مهرجان إسطنبول: التمثيل بحثًا في هشاشة الإنسان

أندرس دانييلسن لي
أندرس دانييلسن لي
أندرس دانييلسن لي

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد