تفاصيل دورة 2026 لجائزة رجائي عطية التشجيعية لشباب المحامين

أعلنت رابطة محبي رجائي عطية للفكر والدراسات القانونية، عن تفاصيل الدورة الجديدة من جائزة رجائي عطية التشجيعية السنوية لشباب المحامين لعام 2026، والتي تُعد إحدى المبادرات القانونية الهادفة إلى دعم الإبداع المهني وترسيخ قيم التميز في العمل القانوني بين شباب المحامين.

وتُمنح الجائزة سنويًا في مجالات فنون المرافعة الكتابية والشفاهية، وتشمل أربعة فروع رئيسية هي: الترافع أمام المحاكم الجنائية، والمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، ومحاكم القضاء الإداري، بما يعكس تنوع التطبيقات العملية للممارسة القانونية.

وبحسب الإعلان الذي يتم بالتعاون مع مجموعة سعودي القانونية ، تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 160 ألف جنيه مصري، موزعة على الفروع الأربعة، بواقع 25 ألف جنيه للجائزة الأولى، و10 آلاف جنيه للجائزة الثانية، و5 آلاف جنيه للجائزة الثالثة لكل فرع.

وتعتمد آلية التقدم على تسجيل بيانات المتسابقين عبر رابط إلكتروني تخصصه اللجنة المنظمة، على أن تُطرح أربعة نماذج لمنازعات قضائية تمثل مجالات الجائزة، ويُتاح للمتقدمين اختيار أحدها وإعداد خطة دفاع أو صحيفة دعوى أو مذكرة دفاع وفق الضوابط المحددة، مع إتاحة تمثيل أي طرف من أطراف الخصومة.

كما يشترط التقدم أن يكون المتسابق من المحامين المشتغلين المقيدين بنقابة المحامين، وألا يزيد عمره عن 45 عامًا وقت غلق باب التقديم، مع الالتزام بالأصالة والابتكار في الأعمال المقدمة، بما يعكس إضافة قانونية ذات قيمة تطبيقية.

وتشمل مراحل التقييم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية من الأعمال إلى مقر مجموعة سعودي القانونية بالمهندسين، على أن تخضع جميع المشاركات لمعايير دقيقة تشمل سلامة التأصيل القانوني، وقوة البناء المنطقي، والإبداع في العرض، والإلمام بالجوانب التطبيقية، إلى جانب تقييم المرافعة الشفاهية أمام لجنة التحكيم.

وتتولى تقييم الأعمال لجنة تحكيم تضم نخبة من شيوخ المحامين والقامات القانونية والقضائية، على أن يُعلن عن تشكيلها لاحقًا.

ووفق الجدول الزمني المعلن، يتم فتح باب التسجيل وإعلان النماذج المختارة خلال اللقاء القانوني الشهري في مايو 2026، على أن يستمر استقبال المشاركات حتى نهاية أغسطس من العام نفسه، فيما تُعلن القائمة النهائية للمرشحين خلال سبتمبر 2026، ويُقام حفل إعلان الفائزين خلال أكتوبر 2026 مع انطلاق الموسم القضائي الجديد.

وأكد مجلس أمناء الجائزة أن لها الحق في نشر الأعمال المتميزة والاستفادة منها علميًا مع حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحابها، مع اعتبار التقدم للجائزة إقرارًا بالالتزام بكافة الشروط المنظمة، ومنح اللجنة حق تفسير الضوابط واتخاذ ما يلزم لضمان سير المنافسة.

وتُعد الجائزة إحدى المبادرات المستمرة لتكريم اسم الفقيه الراحل رجائي عطية، ودعم جيل جديد من المحامين القادرين على تطوير أدواتهم المهنية والفكرية في مختلف مجالات التقاضي.