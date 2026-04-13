للاحتفال بشم النسيم .. إقبال كبير على حدائق دسوق بكفر الشيخ | صور

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال إجازة عيد الربيع وشم النسيم.

توافدت أعداد كبيرة من الأهالي من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة، إلى جانب الرحلات النيلية بكورنيش النيل، في مشهد احتفالي مبهج يعكس أجواء العيد.

وتابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، حركة توافد المواطنين والأنشطة الترفيهية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالحدائق والمتنزهات العامة، والشوارع والميادين الرئيسية، وكورنيش النيل، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، لضمان توفير بيئة حضارية وآمنة لاستقبال الزوار.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتوفير سبل الراحة خلال احتفالات شم النسيم، بما يليق بأهالي المحافظة وزائريها، في ظل الإقبال المتزايد على المناطق الترفيهية.

ويقضي الآلاف من المواطنين أوقاتًا مميزة على ضفاف نهر النيل – فرع رشيد، من خلال الرحلات النيلية بالمراكب الثابتة والمتحركة، إلى جانب الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية، مثل الملاهي، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان، وجلسات التصوير (فوتو سيشن)، وسينما 9D، فضلًا عن المطاعم، ما يضفي أجواءً احتفالية خاصة خلال أعياد الربيع.