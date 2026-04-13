الدوري الممتاز.. حرس الحدود يتفوق على فاركو بهدف زكي في الشوط الأول

تفوق حرس الحدود على فاركو بهدف نظيف ،في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد برج العرب فى الجولة الـ25، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف حرس الحدود في الدقيقة 5، عن طريق محمد حمدي زكي.

تشكيل حرس الحدود ضد فاركو:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

الدفاع: إسلام أبو سليمة - فوزي الحناوي - مؤمن عوض - معتز محمد.

الوسط: محمد أشرف روقا - كوبر - إيسو - محمود أوكا.

الهجوم: عبد الله حافظ - محمد حمدي.



تشكيل فاركو ضد حرس الحدود:

حراسة المرمى: شيكا.

الدفاع: البحراوي - رشدان - عزمي غومة - نداي.

الوسط: محمد فخري - ياسين الملاح - محمد عز - فتحي محمد.

الهجوم: كريم الطيب - اليو بادارا.

