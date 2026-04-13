بعد فسخ خطوبتها.. القبض على شخص ابتز خطيبته بصور مخلة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بإبتزازها والتشهير بها بالإسماعيلية لرفضها الزواج منه.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبسؤالها قررت بتضررها من خطيبها السابق (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإنشاء عدة حسابات بأسماء مختلفة للتشهير بها ونشر صور شخصية لها تتضمن عبارات خادشة للحياء.





أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (هاتف محمول ، جهاز لاب توب) بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل لما أورت به المُبلغة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.