البرتغالي كارلوس كيروش يتولى تدريب منتخب غانا
تحذير للرجال.. طعام موجود في كل بيت يسبب سرطان البروستاتا
المساواة في الميراث أبرزها.. ملامح مشروع قانون الأسرة للمسيحيين
حصار موانئ إيران.. خطة ترامب لشل حركة نفط طهران | تفاصيل
إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ| صور
كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة
شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة
البنك الأهلي يقلب الطاولة على المقاولون العرب بثنائية مثيرة في دوري نايل
طقس الثلاثاء 14 أبريل 2026 ودرجات الحرارة في مصر
غدا.. انبعاث روائح تشبه الحريق مصحوبا بالدخان بمحطة عدلي منصور وتنويه من الهيئة القومية للأنفاق
خطوة بخطوة.. كيف تحجز شقتك عبر منصة مصر الرقمية؟ وما حدود الدخل المطلوبة؟
ترامب يفاجئ عاملة دليفري بـ100 دولار بقشيش أثناء استلام وجبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أستاذ قانون دولي: فرض رسوم على المضايق البحرية مخالف ويهدد الاقتصاد العالمي

مضيق هرمز
مضيق هرمز
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور أيمن صلاح، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن المضايق البحرية الدولية تخضع بشكل واضح لأحكام قانون البحار، والتي تنظم حق المرور في أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة.

وأوضح "صلاح" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن إيران من الدول الموقعة على اتفاقية مضيق هرمز، رغم عدم تصديقها عليها، مشيرًا إلى أن توقيع غالبية دول العالم على الاتفاقية يجعلها في حكم العرف الدولي الملزم، الذي يجب احترامه من جميع الدول.

وأضاف أن أي دولة مشاطئة لمضيق دولي لا تمتلك الحق في فرض رسوم على السفن العابرة، حيث تتمتع جميع السفن بحق المرور الحر دون قيود أو رسوم، سواء في المضايق الدولية أو حتى ضمن المياه الإقليمية، وفقًا لمبدأ "العبور البريء".

وأشار إلى أن بعض المضايق تخضع لاتفاقيات خاصة مثل مضيق جبل طارق، بينما توجد مضايق أخرى لا تنطبق عليها اشتراطات خاصة، لكنها تظل خاضعة للقواعد العامة التي تضمن حرية الملاحة الدولية.

ولفت إلى أن هذا الوضع يختلف عن قناة السويس، التي تخضع لنظام قانوني خاص يجيز فرض رسوم عبور، نظرًا لطبيعتها كممر مائي صناعي.

وأكد أن عدد المضايق البحرية الرئيسية في العالم يصل إلى نحو 33 مضيقًا، محذرًا من أن فرض رسوم على أي منها قد يفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في مضايق أخرى، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة العالمية.

واختتم الدكتور أيمن صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن فرض رسوم على المضايق الدولية يخرج عن نطاق الشرعية القانونية والمنطق، كما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي ويضر بمصالح جميع الدول.

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

وسام أبو علي

رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

ترشيحاتنا

النائبة سجى عمرو هندي

برلمانية: توجيهات الرئيس بسرعة تقديم قوانين الأسرة ثورة تشريعية لحماية ثروة مصر البشرية

حزب مستقبل وطن

مستقبل وطن يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.. ويقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة المصرية

دعاء زهران

دعاء زهران: قانون الأسرة الجديد ضرورة عاجلة لإنقاذ الواقع الأسري.. والتأخير يهدد استقرار المجتمع

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا

فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

