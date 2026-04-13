شريف الجبلي: اضطرابات مضيق هرمز تهدد استقرار سوق الأسمدة عالميًا

حذر المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، من أن أي اضطراب في مضيق هرمز قد ينعكس بقوة على سوق الأسمدة عالميًا، نظرًا لاعتماد الصناعة على إمدادات الطاقة والمواد الخام.

وقال شريف الجبلي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن دول الخليج تنتج نحو 30% من الأسمدة الأزوتية عالميًا، ما يجعل استقرار المضيق عاملًا حاسمًا في سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يمثل النسبة الأكبر من تكلفة الإنتاج، بينما قد تتأثر أسواق كبرى مثل الهند والبرازيل وأفريقيا بأي اضطراب في الإمدادات.

وأضاف أن مصر تحقق فائضًا في إنتاج الأسمدة وتصدر ما يقرب من ملياري دولار، مع إمكانية زيادة الصادرات في حال استقرار الأوضاع العالمية.