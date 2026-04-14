علاجات سريعة ومنزلية للتخلص من البرد في أيام

مع انتشار نزلات البرد خلال فترات التقلبات الجوية، يمكن الاعتماد على بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي تساعد في تخفيف الأعراض وتسريع الشفاء دون الحاجة إلى أدوية قوية في الحالات الخفيفة.

المشروبات الدافئة

يعد شرب السوائل الدافئة من أهم الوسائل للتخفيف من أعراض البرد، مثل الينسون والزنجبيل والنعناع، حيث تساعد على تهدئة الحلق وتقليل الاحتقان.

العسل والليمون

يساهم خليط العسل مع الليمون في تهدئة الكحة وتخفيف التهاب الحلق، كما يعزز مناعة الجسم بشكل طبيعي.

الثوم

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن إضافته إلى الطعام أو تناوله بكميات معتدلة لدعم المناعة.

استنشاق البخار

يساعد استنشاق بخار الماء الساخن على فتح الممرات الأنفية وتقليل انسداد الأنف، ويمكن إضافة قطرات من زيت النعناع لزيادة الفاعلية.

الراحة والنوم

الراحة الكافية تساعد الجسم على مقاومة الفيروس وتسريع عملية التعافي، لذلك ينصح بالنوم لساعات كافية.

الطعام الخفيف

يفضل تناول الأطعمة سهلة الهضم مثل الشوربة الدافئة والخضروات، مع تجنب الأطعمة الدسمة التي ترهق الجهاز المناعي.

شرب الماء

الإكثار من شرب الماء يساعد على ترطيب الجسم وطرد السموم وتخفيف أعراض الاحتقان.



العلاجات المنزلية البسيطة قد تكون فعالة في حالات البرد الخفيفة، لكن في حال استمرار الأعراض أو ارتفاع الحرارة يفضل استشارة الطبيب.