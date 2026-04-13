سلوى عثمان: ياسر جلال قدم دوره في كلهم بيحبوا مودي بشكل رائع

كشفت الفنانة القديرة سلوي عثمان عن بعض الانتقادات التي وجهت للفنان ياسر جلال، عقب تقديمه دور كوميدي في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، بعد تعينه في مجلس النواب.

وقالت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لصدي البلد: ياسر جلال مسلسل قبل دخوله مجلس النواب، وقد تم تعينه في مجلس النواب كونه فنان بارز، قدم ادوار هامة مميزة، وفي الحقيقة انه قدم دوره في العمل بشكل اكثر من رائع، وتضمن العمل كوميدي جيدة للغاية ومناسبة للعائلات، وفي الحقيقة ان العمل نافش قضية بشكل لطيف، كما انه يقدم دوره كعضو مجلس نواب بشكل رائع، وله مشاركات مشرفه.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يو