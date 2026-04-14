أمير مرتضى: الدوري صعب وغريب.. وما يقدمه الزمالك إنجاز

أكد أمير مرتضى منصور المشرف السابق على الكرة في نادي الزمالك، أن منافسات الدوري في الموسم الحالي تتسم بالصعوبة والغرابة، مشيرًا إلى وجود ضغط كبير على جميع الأندية.

وأوضح أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern mti، أن ما يقدمه الزمالك خلال الموسم الجاري يُعد إنجازًا في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا أن المنافسة على اللقب لا تزال مفتوحة ولم تُحسم بعد.

وأضاف أن تصدر الزمالك لجدول الدوري لم يكن نتيجة تخطيط مسبق، بل جاء بشكل عشوائي أدى إلى الدفع بعدد من اللاعبين الناشئين، وهو ما انعكس على أداء الفريق.

وفي سياق آخر، شدد على أن الموافقة على سماع الأهلي لتسجيلات تقنية الفيديو (VAR) أمر غير صحيح، خاصة في ظل عدم وجود لائحة تنص على ذلك.