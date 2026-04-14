الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت غانم ، خلال صباح الخير يا مصر، أن الأجواء تكون مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم تتحول إلى حارة نهارًا على مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، على أن تعود الأجواء المائلة للبرودة ليلًا على مختلف الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة – الصغرى 17

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة – الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة – الصغرى 15

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة – الصغرى 20

نشاط للرياح وأتربة ببعض المناطق

وأضافت منار غانم أن هناك نشاطًا للرياح بسرعات تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق السلوم وسيوة ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

وأكدت وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي.