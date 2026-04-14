مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران.. أستاذ العلوم السياسية يوضح

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الفترة الحالية بخصوص الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية قد يُطلق عليها اسم مرحلة الوقفة العملياتية، وأن كل طرف يعيد بناء قدراته مرة ثانية.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطرفين يعلمان أنه قد تكون هناك مواجهات عسكرية أخرى، منها الضربات الجوية، وكذلك النزلات البرية.



ولفت إلى أن ما يحدث حاليًا هو خنق للاقتصاد الإيراني، وبالتالي يتم خنق الاقتصاد العالمي، وأن ما يحدث في مضيق هرمز سيكون له تأثير سلبي على اقتصاد دول العالم.



وأشار إلى أن هناك تسريبات بأن يوم الخميس المقبل ستكون هناك مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز، وأن الفترة المقبلة قد تشهد أمورًا جديدة.



وأوضح أنه خلال المفاوضات لن تقبل إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، وأنها تقول إن هذا الأمر خط أحمر، وأنه في حال حدوث ذلك ستكون هناك ثورة في إيران.