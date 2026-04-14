الزمالك يقترب من غربلة شاملة في ملف الأجانب قبل الموسم الجديد

يستعد نادي الزمالك لاتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بملف اللاعبين الأجانب داخل الفريق الأول لكرة القدم، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم الحالي في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الفريق، وبناء قائمة قوية قادرة على المنافسة محليا وقاريا في الموسم الجديد.

وكشف مصدر أن إدارة الزمالك إلى إجراء مراجعة شاملة لملف المحترفين الأجانب بعد تقييم مستويات عدد من اللاعبين خلال الموسم، وذلك بهدف حسم مستقبل بعض العناصر التي لم تقدم الإضافة المنتظرة مقابل الإبقاء على اللاعبين الذين نجحوا في إثبات أنفسهم داخل الفريق.

ثلاثي مرشح للرحيل

وقال المصدر إن إدارة الزمالك استقرت بشكل مبدئي على فتح باب الرحيل أمام عدد من المحترفين الأجانب، حيث يأتي في مقدمتهم شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري وبارون أوشينج، في ظل عدم تقديم بعضهم المستوى المنتظر أو تراجع فرص الاعتماد عليهم بشكل أساسي داخل الفريق.

وتدرس الإدارة إمكانية تسويق هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات المقبلة مع ترقب وصول عروض رسمية على أن يتم تقييمها من الناحية المالية والفنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستغناء عنهم.

شرط مالي حاسم للموافقة على الرحيل

ورغم الاتجاه نحو رحيل بعض الأجانب، إلا أن إدارة الزمالك وضعت شرطا أساسيا قبل الموافقة على أي انتقال يتمثل في ضرورة وصول عروض مالية مناسبة تتوافق مع القيمة السوقية للاعبين، بما يضمن عدم خسارة النادي فنيا وماليا في نفس الوقت.

ويأمل مسئولو الزمالك في تحقيق استفادة مزدوجة من هذا الملف سواء من خلال تقليل عدد الأجانب داخل القائمة أو توفير موارد مالية يمكن استخدامها في دعم مراكز أخرى تحتاج إلى تدعيم.

حسم موقف خوان بيزيرا

وفي المقابل، حسم نادي الزمالك موقفه من اللاعب خوان بيزيرا، حيث قررت الإدارة استمراره بشكل نهائي داخل صفوف الفريق بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ انضمامه، والتي جعلته يحجز مكانا أساسيا في حسابات الجهاز الفني.

وينظر إلى بيزيرا باعتباره أحد الركائز التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة خاصة في ظل قدرته على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة داخل الملعب.

موقف غامض لبنتايك

أما اللاعب محمود بنتايك، فلا يزال موقفه غير محسوم حتى الآن، حيث تضعه الإدارة والجهاز الفني تحت التقييم المستمر، في انتظار ما إذا كانت ستصل عروض رسمية لضمه خلال الفترة المقبلة.

وسيتم تحديد مصيره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل بناءً على القيمة الفنية لأي عرض محتمل، إضافة إلى احتياجات الفريق في مركزه.