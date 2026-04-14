البنك العربى الافريقى يوقع شراكة استراتيجية مع كولدويل بانكر مصر لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائه

في إطار استراتيجيته لتقديم حلول مالية متكاملة وتعزيز مكانته في سوق الخدمات المصرفية، أعلن البنك العربى الافريقى الدولى عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كولدويل بانكر مصر، إحدى كبرى شركات الوساطة العقارية، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لعملائه وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في السوق المصري.

وقع الاتفاقية كل من دينا زكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربى الافريقى الدولى، وكريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر ، وذلك يوم 8 أبريل بالمقر الرئيسي للبنك، بحضور رحاب الصاوي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري كولدويل بانكر إكسبيرت بالشركة إلى جانب عدد من القيادات و المسؤولين من الجانبين.

وتهدف هذه الشراكة إلى دمج الحلول المصرفية التي يقدمها البنك العربى الافريقى الدولى مع الخبرات المتخصصة لشركة كولدويل بانكر مصر في مجال الوساطة العقارية، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء، وتوفير مزايا تنافسية حصرية لهم في ظل النمو المتزايد للسوق العقاري وارتفاع الطلب على التمويل البنكي.

كما تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك العربى الافريقى الدولى لتعزيز القيمة المقدمة لعملائه من خلال دمج الحلول المصرفية مع الخبرات العقارية المتخصصة، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر تكاملاً وفاعلية ويعزز قدرة البنك على تقديم قيمة مضافة تتماشى مع احتياجات السوق.

وستعمل شركة كولدويل بانكر مصر على توظيف خبراتها لخدمة عملاء البنك العربى الافريقى الدولى من خلال فرق متخصصة للرد على الاستفسارات، تقديم الدعم الكامل في مراحل الاستثمار العقاري، وإدارة مشروعات ومبانٍ مميزة تتيح تجربة شراء مباشرة ومتكاملة.