مستشفى الاستقبال والطوارئ بجامعة القاهرة تعلن احصائيات عن خدماتها خلال شم النسيم

تلقي الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ التي تم استقبالها وعلاجها بمستشفي الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، خلال احتفالات شم النسيم، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي عدد المترددين على المستشفى بلغ 398 حالة، تم التعامل معها من خلال الفرق الطبية المتخصصة، وتم حجز 46 حالة لتلقي الرعاية اللازمة، وإجراء نحو 334 أشعة، إلى جانب إجراء 722 تحليلًا طبيًا لدعم دقة التشخيص وسرعة تقديم الخدمة.

كما رصد التقرير، قيام المستشفى بإجراء 33 عملية جراحية متنوعة، شملت عملية واحدة في تخصص المخ والأعصاب، و8 عمليات متخصصة في العظام، و4 عمليات جراحة عامة، بالإضافة إلى إجراء 20 عملية صغرى، بما يعكس الجاهزية الكاملة لكافة التخصصات الطبية داخل المستشفى خلال الإجازات وعلى مدار 24 ساعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن مستشفى الاستقبال والطوارئ استقبلت كافة الحالات التي ترددت عليها خلال عيد شم النسيم، وتم صرف الأدوية المناسبة لهذ الحالات، كما تم حجز بعض الحالات بالأقسام الداخلية التي تستدعي الحجز وإجراء العمليات المناسبة وفق التشخيص الملائم لتلك الحالات، وذلك بعد فحصها من قبل الكوادر الطبية المتخصصة، وأطقم التمريض المتواجدة خلال فترة أجازه شم النسيم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن ما تم تحقيقه من تعامل سريع وفعال مع هذه الحالات خلال عيد شم النسيم يعكس كفاءة الأطقم الطبية، وجاهزية المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ويعكس حرص إدارة الجامعة علي متابعة سير العمل داخل المستشفيات علي مدار الساعة، من أجل ضمان تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة للمواطنين.

من جانبه، أوضح  الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفى الاستقبال والطوارئ شهدت حالة من الانضباط الكامل والتنسيق بين مختلف الأقسام الطبية، ما ساهم في سرعة تقديم الخدمة وتقليل فترات الانتظار، مؤكدًا أن الفرق الطبية تعاملت مع الحالات التي ترددت علي المستشفي وفق أعلى المعايير المهنية، مما أدي إلي سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، لا سيما حالات التسمم الغذائي والحوادث.

كان الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، قد وجه الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بضرورة رفع درجة الاستعدادات بجميع مستشفيات جامعة القاهرة، خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية علي مدار 24 ساعة سواء  حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات الجراحية، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين خلال الأعياد.

