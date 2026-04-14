خارجين من حفل زفاف.. القبض على سائق ميكروباص سمح للركاب بالجلوس على نوافذ السيارة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس على نوافذ السيارة من الخارج معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه عقب إستقلال الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو السيارة رفقته حال خروجهم من حفل زفاف.



تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.