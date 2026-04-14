نبات غير متوقع يقـ.ـتل البكتيريا ويحمى من العدوى .. اكتشفه

يعد الزعتر من الأعشاب التى تكسب الطعام مذاقا شهيا ولكن هل تعلم أنه قادر على حماية الجسم من العدوى والبكتيريا الضارة التى تسبب أمراضا عديدة.

ووفقا لموقع draxe نبات الزعتر يمكنه قتل البكتيريا والعدوى التى تسبب أمراض خطيرة.

بفضل مكونات الزعتر مثل الكاريوفيلين والكامفين، يُعد زيت الزعتر مطهرًا فعالًا في القضاء على العدوى الجلدية والداخلية كما أنه مضاد للبكتيريا، إذ يمنع نموها وهذا يعني أنه قادر على علاج التهابات الأمعاء، والعدوى البكتيرية في الأعضاء التناسلية والإحليل، والبكتيريا المتراكمة في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى التئام الجروح والخدوش المعرضة للبكتيريا الضارة.

أجرت جامعة لودز الطبية في بولندا دراسة عام 2011 لاختبار فعالية زيت الزعتر ضد 120 سلالة بكتيرية معزولة من مرضى مصابين بعدوى في تجويف الفم والجهاز التنفسي والجهاز البولي التناسلي. وأظهرت نتائج التجارب أن زيت الزعتر يتمتع بفعالية قوية للغاية ضد جميع السلالات السريرية، بل وأظهر فعالية جيدة حتى ضد السلالات المقاومة للمضادات الحيوية.

يُعد زيت الزعتر طاردًا للديدان ، فهو يقضي على الديدان المعوية التي قد تكون خطيرة للغاية.

استخدم زيت الزعتر في علاجك للتخلص من الطفيليات، مثل الديدان الأسطوانية، والديدان الشريطية، والديدان الخطافية، واليرقات التي تنمو في الجروح المفتوحة.