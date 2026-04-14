خبير إقتصادي: أسعار النفط تحت السيطرة .. وتحذيرات من موجة تقلبات جديدة

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي، أن أسعار النفط مرتفعة حاليًا لكنها ما زالت تحت السيطرة، مدعومة بإجراءات مثل زيادة إنتاج أوبك بلس والسحب من الاحتياطي الاستراتيجي.

وقال وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هذا الاستقرار مؤقت، وقد تتصاعد التحديات خلال الفترة المقبلة إذا توقفت هذه التدخلات، خاصة مع استمرار التوترات العالمية.

كما حذّر الخبير الإقتصادي من تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الطاقة يظل حلًا محدودًا لكنه ضروري لتقليل الخسائر.