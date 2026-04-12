اقتصادي: التضخم العالمي يتخذ مسارًا تصاعديًا بسبب التوترات بين أمريكا وإيران

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن التضخم اتخذ مسارًا تصاعديًا بسبب التوترات والحروب القائمة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، موضحًا أن الجميع يتأثر بالأحداث العالمية، وأن جزءًا كبيرًا من التضخم مستورد من الخارج.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن ارتفاع أسعار النقل والطاقة جاء نتيجة لهذه الأحداث العالمية، مشيرًا إلى أنه رغم زيادة أسعار الطاقة، فإن الدولة تبيعها بأقل من سعرها الحقيقي.

زيادة المرتبات بنسبة 12%

ولفت إلى أن الدولة كان لها دور في مواجهة الأزمة الحالية، من خلال زيادة المرتبات بنسبة 12%، على أن تُطبق بدءًا من شهر يوليو المقبل، إلى جانب زيادة دورية في المعاشات بنسبة 10%.

وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتخذ العديد من حزم الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن دعم أصحاب المعاشات وزيادة مخصصاتهم يُعد أمرًا ضروريًا، مع العمل على تقديم مزايا إضافية لهم.