خبير: تداعيات الحرب ترفع التضخم عالميًا والدول النامية الأكثر تضررًا

قال أستاذ إدارة الأعمال، أيمن غنيم، إن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وأدت إلى زيادة معدلات التضخم عالميًا بنحو 2% إلى 3%.

وأضاف غنيم في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة ما يتعلق بأسواق النفط والغاز، تسببت في تقلبات حادة لأسعار الطاقة.

ارتفاع أسعار الطاقة



وأشار إلى أن أسعار خام برنت ارتفعت بشكل ملحوظ من 45 دولارًا إلى 65 دولارًا للبرميل في بداية العام، ثم تجاوزت 110 دولارات في ذروة التوترات، قبل أن تعود تدريجيًا إلى مستويات 90 إلى 95 دولارًا، رغم حالة التهدئة.

علاوة المخاطر



وتحدث غنيم عن "علاوة المخاطر" التي تضاف إلى تسعير النفط نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وهو ما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار رغم بعض التهدئات في الوضع العالمي.

الدول النامية



وأوضح غنيم أن الدول النامية هي الأكثر تضررًا من هذه الاضطرابات بسبب الزيادة في تكلفة الاستيراد، وتزايد أعباء الدعم والتمويل. وأكد على ضرورة تدخل المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقديم برامج دعم وتمويل طارئ للتخفيف من الضغوط الاقتصادية.

التوقعات المستقبلية



وأشار غنيم إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار في العالم قد يهدد بزيادة الضغوط الاقتصادية على الدول النامية، مما يجعل الحاجة إلى حلول تمويلية عاجلة أكثر إلحاحًا.