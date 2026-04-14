القبض على عنصر جنائى تعدى على أخر بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر "من ذوى الهمم" بالضرب مستخدماً سلاح أبيض بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس) وتبين أنه ليس من ذوى الهمم وبسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بسلاح أبيض دون حدوث إصابات لخلافات سابقة بينهما حال تواجده بدائرة القسم لتنظيف السيارات .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عنصر جنائى – مقيم بدائرة القسم)، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.