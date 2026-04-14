عمرو عادل : الأوبرا نقطة التحول الحقيقية في مشواري الغنائي

أكد المطرب عمرو عادل أن انطلاقته الفنية بدأت من المشاركة في دار الأوبرا المصرية والمسابقات الفنية، وليس عبر السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن هذه التجربة كانت الأساس في بناء مشواره الغنائي.

وقال عمرو عادل، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه بدأ عام 2016 داخل الأوبرا بدعم أسرته، حيث التحق ببرامج تنمية المواهب وشارك في فرق موسيقية ساعدته على تطوير قدراته.

وأضاف أنه حقق عدة جوائز خلال مسيرته، أبرزها أفضل صوت في جامعات مصر، ولقب “الصوت الذهبي” في الأوبرا، ثم المركز الأول في مهرجان الموسيقى العربية عام 2025.