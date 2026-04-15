الدفاع الروسية: اعتراض 85 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظوماتها للدفاع الجوي، دمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وأكدت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت المسيرات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وفورونيج وروستوف وسامارا وساراتوف وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وأشارت إلى أن كييف تتبع أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ومن جانبها ترد القوات الروسية باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري.