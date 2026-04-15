وزير خارجية كوريا الجنوبية يكشف عدد سفن بلاده العالقة في مضيق هرمز

أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية جو أن بلاده قدمت معلومات إلى طهران وواشنطن ودول الخليج بشأن 26 سفينة كورية عالقة في مضيق هرمز.

وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية في تصريحات له : نعتبر وقف إطلاق النار فرصة سانحة لضمان خروج السفن من مضيق هرمز بسلام.

وأضاف : "لقد تواصلنا بشكل وثيق مع الجانب الإسرائيلي، وقد تفهمت إسرائيل الوضع، ولم تصدر تصريحات أخرى، وتمت تسوية الأمر بشكل لائق".



وتابع الوزير : السفير الكوري لدى إسرائيل بارك إن-هو أفاد بأنه التقى في مناسبة معينة بمسؤول رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث أعرب المسؤول الإسرائيلي عن امتنانه للتوضيحات التي قدمها الجانب الكوري.

وردا على سؤال من النائب لي جيه-كانغ من الحزب الديمقراطي الحاكم حول ما إذا كان منشور الرئيس لي جيه ميونغ قد تسبب في توتر دبلوماسي، قال: "لم يكن هناك أي توتر دبلوماسي".

وزاد : إنه يرى، قبل كل شيء، أن تصريحات الرئيس لي تؤكد على الصلة بهوية كوريا الجنوبية وأهمية حقوق الإنسان العالمية والقانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سابق، نشر الرئيس لي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، رابطا يظهر لقطات لجنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وهي تلقي بالجثث في ساحة المعركة، وكتب قائلا: "لا يوجد فرق بين المحرقة اليهودية وعمليات القتل في زمن الحرب".

وفي حين أشار البعض إلى أن الحادثة التي ظهرت في الفيديو وقعت في سبتمبر 2024، كتب الرئيس لي قائلا: "يجب مراعاة القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف. كما يجب الحفاظ على كرامة الإنسان كقيمة أساسية لا تقبل المساومة".