الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

من الجزائر وليبيا.. كوريا الجنوبية تؤمن مصادر إمداد بديلة وسط أزمة الشرق الأوسط

كوريا الجنوبية ترسل مبعوثا خاصا إلى الجزائر وليبيا لتأمين مصادر إمداد بديلة وسط أزمة الشرق الأوسط
أ ش أ

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي " جو هيون " / اليوم الثلاثاء / إن وزارة الخارجية أرسلت مبعوثا خاصا إلى الجزائر وليبيا، وتسعى لإرسال مبعوثين إضافيين لتأمين مصادر إمداد بديلة وسط أزمة الشرق الأوسط.


ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " جاءت تصريحات جو خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد أن دعا الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونج" الحكومة إلى البحث عن مصادر إمداد بديلة في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أسفرت عن إغلاق مضيق هرمز الحيوي وعرقلة حركة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط.
وقال الوزير إن الوزارة أرسلت مسؤولا على مستوى المدير العام ليزور كلا من الجزائر وليبيا، وتسعى إلى إرسال مبعوث خاص لوزير الخارجية إلى جمهورية الكونغو.
وقال : "ستسعى الوزارة بنشاط إلى إرسال مبعوثين رئاسيين بعد التشاور مع الوزارات ذات الصلة ورابطة البترول الكورية والجهات المعنية الأخرى للمساهمة في جهود الحكومة لتأمين مصادر إمداد بديلة".
في سياق متصل، تم إرسال رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي كانغ هون-سيك إلى الشرق الأوسط بصفته مبعوثا خاصا.
وقال جو إن جونج بيونج-ها، المبعوث الخاص إلى إيران، كان على اتصال مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران لمناقشة التطورات الإقليمية، وسلامة المواطنين الكوريين والسفن الكورية وأطقمها، ومرور السفن.
في سياق متصل .. أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، بأن دولًا رئيسية منتجة للنفط في الشرق الأوسط أبدت اهتمامًا باستخدام مرافق تخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية، في ظل استمرار الصراع في المنطقة.
وقال يانج غي-ووك، رئيس مكتب الصناعة والتجارة وأمن الموارد بالوزارة: "يتزايد عدد الدول الراغبة في استخدام مرافق تخزين النفط في كوريا الجنوبية"، مشيرًا إلى أن الاهتمام يتزايد بشكل خاص باستخدام قواعد التخزين في شمال شرق آسيا.
وأضاف يانج أن دول الشرق الأوسط تتأثر بشدة أيضًا باضطراب شحنات النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز، إذ تشكّل صادرات النفط نسبة كبيرة من اقتصاداتها.

