انطلاق مبادرة لترسيخ اللغة العربية والهوية الوطنية بمدارس الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مبادرة "اقرأ وعبر" لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك تحت رعاية الدكتور إبراهيم قناوي وكيل وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع التعليم العام وإدارة التعليم الابتدائي وفريق الدعم التعليمي، وتوجيه عام اللغة العربية وأخصائي التطوير التكنولوجي، بمشاركة عدد من المعنيين بالعملية التعليمية.

وأكد الدكتور إبراهيم قناوي، أن المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بتنمية مهارات القراءة والتعبير لدى التلاميذ، وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية باعتبارها ركيزة أساسية للهوية الوطنية، موضحًا أن المسابقة تستهدف تلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي بجميع الإدارات التعليمية الخمس .

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى غرس حب القراءة لدى التلاميذ منذ الصغر، باعتبارها وسيلة أساسية لبناء الوعي وتنمية القدرات الذهنية، مؤكدًا أن القراءة لا تقتصر على كونها نشاطًا ترفيهيًا، بل تمثل غذاءً للعقل وأداة لاكتشاف المعرفة وتوسيع مدارك الطلاب.

وأوضح مدير المديرية آليات تنفيذ المسابقة، حيث تستمر فعالياتها حتى 3 مايو 2026، من خلال إجراء تصفيات داخل كل إدارة تعليمية لاختيار أفضل العناصر، على أن يتم تشكيل فريق مكون من 6 تلاميذ لتمثيل كل إدارة، ثم الانتقال إلى التصفيات النهائية التي تُعقد بديوان عام المديرية عبر برنامج "تيمز" الرقمي، لتحديد الفرق الفائزة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن شروط المسابقة تتضمن قراءة نص مكون من 80 كلمة خلال دقيقتين، مع ضرورة التعبير عن مضمون النص المقروء، إلى جانب الالتزام بالقراءة المعبرة التي تعكس فهم الطالب للنص، على أن يكون النص غير منهجي بهدف قياس المهارات الحقيقية للطلاب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات الطلاب في القراءة والتواصل اللغوي، ودعم الأنشطة التعليمية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز قدراته، بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في إعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على التعبير عن ذاته بلغته الأم.