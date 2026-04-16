محافظ جنوب سيناء يبحث مع السفير اليوناني تعزيز التعاون السياحي | صور

ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث مع السفير اليوناني تعزيز التعاون السياحي

ايمن محمد

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، السفير اليوناني لدى القاهرة، نيكولاوس باباجورجيو، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش زيارته للمدينة، في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها القطاع السياحي، بما يعزز مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية، ويدعم جهود جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

ورحّب المحافظ بالسفير اليوناني على أرض مدينة السلام، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص محافظة جنوب سيناء على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المدن السياحية اليونانية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية..

من جانبه، أعرب السفير اليوناني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من مقومات سياحية متميزة، ومؤكدًا قوة الروابط بين الشعبين المصري واليوناني، وحرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجال السياحي، من خلال تبادل الخبرات وتنشيط الحركة السياحية بين المقاصد اليونانية ونظيرتها بجنوب سيناء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميق الشراكات الدولية، ودعم التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المجالات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

5 أمور طالب بها النبي لمن يجلس في الطريق

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

الجندي: الأسرة اليوم في مفترق طرق تاريخي بين الثبات على الهُويَّة أو الذوبان في تيَّارات لا ترحم

دعاء استقبال شهر ذي القعدة

دعاء استقبال شهر ذي القعدة .. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد