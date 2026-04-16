محافظ جنوب سيناء يبحث مع السفير اليوناني تعزيز التعاون السياحي | صور

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، السفير اليوناني لدى القاهرة، نيكولاوس باباجورجيو، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش زيارته للمدينة، في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها القطاع السياحي، بما يعزز مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية، ويدعم جهود جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

ورحّب المحافظ بالسفير اليوناني على أرض مدينة السلام، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص محافظة جنوب سيناء على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المدن السياحية اليونانية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية. .

من جانبه، أعرب السفير اليوناني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من مقومات سياحية متميزة، ومؤكدًا قوة الروابط بين الشعبين المصري واليوناني، وحرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجال السياحي، من خلال تبادل الخبرات وتنشيط الحركة السياحية بين المقاصد اليونانية ونظيرتها بجنوب سيناء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميق الشراكات الدولية، ودعم التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المجالات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.