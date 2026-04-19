بميزات احترافية.. أفضل هاتف من شاومي يغزو الأسواق قريبا

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Xiaomi 18 Pro القادم، على الرغم من أن الهاتف لا يزال على بعد أشهر من الإطلاق، إلا أنه يحتفظ بلوحة الكاميرا العريضة في الخلف مع إعداد كاميرا ثلاثية وشاشة خلفية ثانوية .

مواصفات هاتف Xiaomi 18 Pro

قد يكون أبرز ما يميز هذا الجيل هو زر الذكاء الاصطناعي الجديد الموجود على جانب الجهاز. ووفقًا للتسريبات، صُمم هذا الزر للوصول السريع إلى الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع دعم التفعيل بضغطة واحدة في سياقات مختلفة.

من المتوقع أيضًا أن يتكامل مع منظومة شاومي المتكاملة، بما في ذلك أنظمة التحكم بالمنزل الذكي وحتى السيارات الكهربائية المتوافقة.

لا يُعدّ هذا التوجه نحو النظام البيئي جديدًا على شركة شاومي، لكنّ وجود اختصار مخصص للأجهزة قد يُسهّل هذه الاتصالات ويجعلها أكثر فورية.

ويشير التقرير إلى أن الزر سيكون قابلاً للتخصيص، ما يسمح للمستخدمين بتعيين إجراءات مختلفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وفقًا لاحتياجاتهم.

ميزات هاتف Xiaomi 18 Pro

على الجانب الآخر يأتي الهاتف مزود بشاشة خلفية وبعض الميزات مثل الترجمة أثناء المحادثات، ووضع التلقين للفيديو، وبعض الأدوات التفاعلية البسيطة ومن المتوقع أن يحوّل هاتف Xiaomi 18 Pro الشاشة الخلفية إلى واجهة مستقلة أكثر، بدلاً من كونها مجرد امتداد للشاشة الرئيسية.

تشير الشائعات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة مسطحة صغيرة نسبياً بدقة 1.5K. أما من الداخل، فمن المتوقع أن يُطرح هاتف Xiaomi 18 Pro مزوداً بشريحة كوالكوم الرائدة من الجيل التالي، والتي يُرجح أن تكون Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ، المصنعة بتقنية 2 نانومتر من قبل شركة TSMC.