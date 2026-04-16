الخورأسقف بولس ساتي يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد.. صور

استقبل سيادة الخورأسقف بولس ساتي، رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر ، المهنئين بعيد القيامة المجيد، وذلك ببازيليك العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة، وسط أجواء احتفالية عكست روح الفرح، والوحدة الوطنية.

عمق الروابط الوطنية

وشهدت المناسبة حضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية، والحكومة، بجانب قيادات من الأحزاب السياسية، والهيئات القضائية، فضلًا عن عدد من أعضاء، وهيئات الإيبارشية، الذين حرصوا على تقديم التهنئة بهذه المناسبة المباركة.

وأكدت الزيارة عمق الروابط الوطنية بين مختلف مؤسسات الدولة، والكنيسة، في مشهد يعكس قيم المحبة، والتآخي التي تميّز المجتمع المصري.