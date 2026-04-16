حبس قائد سيارة نقل جماعى بالقاهرة لاصطدامه بعربة سيدة وفراره

قررت جهات التحقيق حبس إحدى قائدي سيارات النقل الجماعى بالقاهرة لاصطدامه بسيارة سيدة وفراره.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بمطاردة إحدى سيارات النقل الجماعى بالقاهرة بزعم قيام قائدها بالإصطدام بأحد المواطنين ووفاته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 / الجارى تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من قائدى سيارتين "ملاكى" (ربة منزل، مساعد مخرج) بتضررهما من قائد سيارة نقل جماعى "الظاهرة بمقطع الفيديو " لقيامه بالإصطدام بسيارتيهما وإحداث تلفيات بهما دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات.

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "الظاهرة بمقطع الفيديو"، وقائدها (سائق "لا يحمل تراخيص" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية مسائلته قانونياً وتم التحفظ على السيارة .