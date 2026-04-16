تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة نقص الأدوية في السوق المصري

تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة طالبت فيه بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشة أزمة نقص عدد من الأدوية الأساسية في السوق المصري.

الحصول على الرعاية الصحية



وأكدت النائبة أن طلب الإحاطة يأتي التزامًا بالنصوص الدستورية التي تكفل حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، وحرصًا على ضمان توفير العلاج اللازم للمرضى دون معاناة.

وأشارت إلى وجود نقص في عدد من الأدوية المهمة، من بينها أدوية الغدة الدرقية، وأدوية المعدة، وعلاج الأنيميا، والهرمونات، وأدوية فيروس الكبد الوبائي (B)، إلى جانب بعض أدوية الأمراض المناعية، والاكتئاب، والإرهاق الفكري والجسدي.

آليات ضبط سوق الدواء



وأوضحت أن هذا النقص تسبب في معاناة شريحة واسعة من المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية بشكل يومي، حيث يضطر البعض للبحث عنها في أكثر من صيدلية أو اللجوء إلى بدائل غير متوفرة بشكل دائم.

وأضافت أن تزايد شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة يعكس حالة من القلق المجتمعي، ويثير تساؤلات حول آليات ضبط سوق الدواء، ومدى توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية الحيوية.

وشددت على ضرورة تعزيز الرقابة على سوق الدواء، وضمان توفير الأدوية بشكل عادل ومنتظم، بما يخفف من الأعباء الصحية والمادية عن المرضى وأسرهم ويحفظ حق المواطن في العلاج.