ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( WILPRIDE ) والتى ترفع علم مالطا و يبلغ طولها 281 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 64462 طن من الغاز المسال ، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC ) ، و سفينة الحاويات العملاقة ( YM WELLSPRING ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Yang Ming ) و التي ترفع علم ليبيريا و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 15.30 م .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.



وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45358 طن تشمل : 20086 طن يوريا و 11132 طن علف بنجر و 14140 طن بضائع متنوعة.



كما أشارالبيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52243 طن تشمل : 3634 طن قمح و 1218 طن خشب زان و 5799 طن خردة و 970 طن حديد و 28000 طن ذرة و 8301 طن فول صويا و 4321 طن زيت طعام.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1190 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 130 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2989 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62729 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 22604 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6485 حركة.