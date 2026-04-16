قررت جهات التحقيق المختصة حبس لص الأسلاك الكهربائية في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الاشخاص من سرقة أسلاك الكهرباء الخاصة بلافتة محل ملكه بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (صاحب محل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ 11الجارى قام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك الكهرباء الخاصة بلافتة المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سئ النية (تاجر خردة- مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه" .