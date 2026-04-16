ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم وعدم امتلاك السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير متأكد من ضرورة تمديد وقف إطلاق النار، مضيفا أن "هناك تقدما كبيرا فيما يتعلق بإيران، فهي مستعدة للقيام بأمور لم تكن مستعدة للقيام بها سابقًا".

وقال الرئيس الأمريكي إن اجتماعًا آخر مع إيران قد يُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسوف يستأنف القتال. لقد وافقت إيران على عدم امتلاك أسلحة نووية، ووافقت على تسليم المواد المخصبة".

وفي بيان صحفي أدلى به أمام البيت الأبيض، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، قائلاً: "أعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق. وقد يجتمع قادتهم في البيت الأبيض خلال أسبوع أو أسبوعين".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن ترامب، وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام في لبنان.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أنه أجرى محادثة ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن "الزعيمين اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام يبدأ منتصف الليل، بهدف تحقيق السلام بين البلدين".